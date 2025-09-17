Bayern Múnich logró debutar con victoria ante Chelsea 3-1 en la Champions League

Inicio triunfal tuvo el campeón alemán Bayern Múnich, que jugando en el Allianz Arena, superó al Chelsea de Inglaterra por 3-1, e n un partido que enfrentó a dos de los serios candidatos a pelear llegar a la final de la Champions League 2025-2026, y que ofrecieron un partido intenso y con opciones de gol en ambos pórticos.

El primer tiempo acabó con ventaja de los “bávaros” por 2-1, con un autogol del defensa de los “blues” Chalobah quien en su afán de despejar un centro de Olise mandó el balón a su arco, aumentando el inglés Harry Kane de penal a los 27’, y ahí nomás descontó Cole Palmer a los 29’. En el complemento, otra vez Harry Kane a los 63’ aprovechó un error del defensa Gusto y puso el 3-1 definitivo.

En los otros dos partidos jugados hoy, Olympiakos de Grecia solo alcanzó un empate de local ante el Pafos de Chipre 0-0, que terminó con 10 jugadores por expulsión del brasileño Bruno a los 26’. Mientras que en Praga el Slavia se dejó empatar en el final por el Bodo Glimt de Noruega 2-2, anotaciones de Mbodji por los locales (23’ y 74’), mientras que Bassi (78’) y Fet (90’) por los visitantes.