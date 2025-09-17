Asociación de AFP: «6,3 millones de afiliados tienen menos de 1 UIT(S/5,530) en sus cuentas»

*Presidenta del gremio, Ana Ceclia Jara, sostuvo que con octavo retiro, más de 8 millones de personas se quedarían con S/0.

La presidenta de la Asociación de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AAFP), Ana Cecilia Jara, sostuvo que 6.3 millones de afiliados tienen menos de 1 UIT en sus cuentas individuales y que un octavo acceso a los ahorros para la jubilación dejaría a más de 8 millones de personas con S/0.

Durante su participación en la Comisión de Economía del Congreso, precisó que los siete desembolsos previos, aprobados entre 2020 y 2024, ya han ocasionado la salida de más de S/115.000 millones de los fondos previsionales y al menos 2 millones de afiliados se quedaron con S/0.

“Sin los 7 retiros, el fondo podría ser más de S/275.000 millones. Hoy el fondo está en menos de la mitad, aproximadamente S/118.000 millones”, detalló.

Además, añadió que en los siete retiros previos, el 60% de los desembolsos lo realizaron los trabajadores de niveles socioeconómicos A y B.

Finalmente, la presidenta del gremio manifestó que irá al Congreso cada vez que la convoquen, con el objetivo de dialogar para mejorar el sistema y cada vez más peruanos tengan derecho a tener una pensión y no caigan en pobreza durante la vejez.