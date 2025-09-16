Real Madrid se estrenó en la Champions League derrotando al Marsella 2-1 con penal polémico

Con un penal polémico cobrado por el árbitro bosnio Irfan Peljto en el complemento, Real Madrid pudo vencer al Olympique Marsella de Francia 2-1, en el debut de ambos equipos en la Champions League 2025-2026. Ambos goles merengues fueron convertidos por el delantero francés Kylian Mbappé, el cual llegó a los 50 goles con la camiseta del Madrid. Se jugó en el Estadio Santiago Bernabéu.

Pese a dominar las acciones desde el inicio del partido y exigiendo en varias ocasiones al golero argentino Jerónimo Rulli, fue la visita quien abrió la cuenta en un veloz contragolpe sobre los 22’, cuando Greenwood habilitó perfectamente al delantero Timothy Weah, quien de un derechazo al primer poste de Courtois mando el balón a la red y colocar el 1-0 para Marsella.

Pero a los 29’ un penal cometido por Kondogbia a Rodrygo en el área de Marsella, le permitió a Klylian Mbappé con remate ajustado al la dodo derecho de Rulli, marcar el empate parcial 1-1, con el que se fueron al descanso.

En el complemento, la expulsión de Dani Carbajal en el Madrid por un cabezazo al arquero Jerónimo Rulli sobre los 72’, dejó al Madrid con 10 jugadores. Pese a ello, a los 81’ el árbitro bosnio Peljto sancionó como penal una mano involuntaria del zaguero colombiano Facundo Medina, le permitió otra vez a Kylian Mbappé con remate al mismo lado derecho batir a Rulli, y darle el 2-1 final.

Otros Resultados: Juventus (ITA) 4 Borussia Dortmund (ALE) 4; Benfica (POR) 2 Qarabag (AZE) 3; Tottenham (ING) 1 Villarreal (ESP) 0; PSV Eindhoven (PB) 1 Royale Unión SG (BEL) 3.