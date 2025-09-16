Racing Club venció a Vélez Sarsfield de visitante 1-0 en la ida de Cuartos de Final de Copa Libertadores

Racing Club ganó a Vélez Sarsfield por 1-0 en el estadio José Amalfitani de Liniers, por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. El único gol del partido fue convertido por Adrián “Maravilla” Martínez, con un remate de primera en el área chica, a los 52’ de juego. El defensor del local, Lisandro Magallán, vio la tarjeta rojapor doble amarilla, a los 43’, por el árbitro brasileño Wilton Sampaio.

La primera llegada fue de Vélez, a los cinco minutos, con un tiro libre desde la izquierda que fueempujado por el primer palo por Tomás Galván, con un tiro que se desvió y fue detenido por Facundo Cambeses, alto sobre su poste derecho.

Cinco minutos más tarde llegó Racing, con un remate desde el borde del área deAgustín Almendra, que se fue ancho por el palo derecho de Tomás Marchiori.

Cuando iban los 43’, Vélez se quedó con un jugador menos por la expulsión de Lisandro Magallán, que ya estaba amonestado, quien golpeó con los tapones a Juan Nardoni, luego de realizar un despeje.

Ya en el complemento, a los 52’ un centro rasante de Facundo Mura desde la derecha le llegó a Adrián “Maravilla” Martínez, quien definió alto y de primera por el primer poste, para marcar el 1-0.

A los 61’, Aaron Quirós convertía el gol del empate, con un remate alto por el costado derecho, aunque el tanto fue invalidado porque en el córner previo, la pelota se había ido del campo de juego.

La última fue del “Fortín”, a los 95’ de la segunda mitad, con un remate bajo al segundo palo de Matías Pellegrini, desviado por Cambeses. La revancha será el martes 23 de septiembre a las 5:00 p.m. (hora peruana) en el “Cilindro” de Avellaneda.