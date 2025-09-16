Minsa destrabó proyectos que superan S/763 millones entre agosto y setiembre. ¿Cuáles son?



Lidia Saccatoma, asesora y especialista en infraestructura e inversión de salud, brindó detalles de los avances en ese sector

La asesora y especialista en infraestructura e inversión de salud del Minsa, Lidia Saccatoma, brindó detalles sobre los proyectos que viene realizando dicho portafolio respecto a reactivación de obras, expedientes técnicos y nuevos proyectos en curso, entre agosto y lo que va de setiembre.

“Los avances que tenemos entre estos meses supera los S/763 millones, que beneficiarán directamente a más de 215 mil personas en Lima, Lambayeque, Moquegua, Piura y Áncash. Una de las obras que ya se ha iniciado es la del Hospital Enrique Montenegro, en San Juan de Lurigancho, con una inversión superior a S/356 millones”, sostuvo la funcionaria del Ministerio de Salud.

Asimismo, aseguró que dicho nosocomio contará con más de 6 mil 400 equipos médicos y no médicos, áreas de emergencia, hospitalización y centro quirúrgico, entre otros servicios clave que permitirá atender a más de 56 mil personas del distrito más poblado de Perú.

“Además de ello, en Lambayeque, por ejemplo, tenemos la construcción del Centro de Salud Incahuasi, que demanda una inversión superior a los S/33 millones y beneficiará a más de 29 mil pobladores de la provincia de Ferreñafe. Y, en Piura, el Centro de Salud Las Lomas retomó sus trabajos con una inversión actualizada de S/15.9 millones, para brindar servicios renovados a más de 12 mil 600 habitantes del distrito”, detalló.

Luego, manifestó que, en Ancash, el Minsa declaró la viabilidad del Centro de Salud Quillo, que contempla una inversión superior a los S/79 millones para construir una infraestructura de cinco niveles y adquirir más de 1800 equipos y bienes biomédicos en beneficio de más de 14 mil 800 personas de la región.

“En Moquegua, el Minsa recibió el perfil técnico del nuevo hospital de Ilo, que demandará una inversión superior a los S/ 280 millones y beneficiará alrededor de 103 mil personas. Estamos destrabando obras y haciendo viable nuevos proyectos, a fin de reducir brechas en infraestructura sanitaria”, acotó.