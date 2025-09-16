Midis reafirma desde Chuschi su compromiso con la protección social a la población más necesitada

• En el distrito ayacuchano, programa Juntos conmemoró su vigésimo aniversario con más de 70 mil hogares incorporados en últimos tres años y la reducción de la anemia.

Desde Chuschi, en Ayacucho, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, reafirmó su compromiso con la protección social a la población más necesitada. En ese sentido y en el marco de las actividades conmemorativas por el vigésimo aniversario del programa Juntos del Midis, se realizó hoy en Chuschi, -lugar en el que inició sus intervenciones en 2005-, que se extendieron por todo el país, un encuentro de madres usuarias de la región Ayacucho, con la finalidad de visibilizar su impacto y contribución en la lucha contra la pobreza y pobreza extrema.

El programa comenzó el 17 de setiembre de 2005 con 880 hogares usuarios y tras dos décadas de trabajo brinda protección social a cerca de 800 000 hogares afiliados, con más de un millón y medio de gestantes, niños y adolescentes en 1883 distritos de 196 provincias en 25 regiones del país. Entre el 2023 y el 2025, se pasó de 722 565 hogares afiliados a 794 768, que son parte del programa.

En relación a sus acciones en la región Ayacucho, se debe destacar que, entre junio del 2024 y junio del 2025, el porcentaje de anemia en niños de 6 a 35 meses de edad de hogares usuarios del programa Juntos, se redujo de 31.1 % a 17.0 %, lo que equivale a 1321 casos menos.

Por ello, para conmemorar los 20 años de Juntos, se realizó un evento en el distrito de Chuschi, en la provincia de Cangallo, departamento de Ayacucho, con la participación de mujeres, entre las que se destacan ex usuarias y usuarias actuales. El encuentro fue un espacio que permitió escuchar las experiencias y testimonios de vida.

Susana Huaycha, cuyo hogar perteneció a Juntos por más de 14 años, destacó que el programa la orientó a cumplir con sus corresponsabilidades. ”Cumpliendo con nuestro compromiso en salud y educación también cumplimos con nuestra familia para salir adelante. Por eso, agradezco al programa Juntos”, señaló.

La usuaria Carmen Micuylla animó a las actuales y recientes usuarias incorporadas a promover emprendimientos. “No solo espero el incentivo de Juntos, trabajo para que mis niños no tengan anemia. Les doy alimentos nutritivos, consumimos los que producimos”, afirmó.

Asimismo, en este marco, se realizó la suscripción del acuerdo de compromiso de tres nuevas usuarias del distrito de Chuschi, quienes ingresan por primera vez al programa y se comprometieron a cumplir con llevar a sus hijos a los centros de salud y enviarlos todos los días al colegio.

Durante la actividad, el alcalde distrital de Chuschi, Wilfredo Caillahua, señaló que el programa Juntos del Midis es uno de los programas emblemas en el país. “Definitivamente ha resultado como política pública del Perú. Por eso, Chuschi está agradecido con este programa, que siga adelante”, expresó. A su vez agradeció a la presidenta Dina Boluarte por dar continuidad a este programa social que ha mejorado el desarrollo de cientos de familias de mi distrito.

Cabe indicar que el evento estuvo encabezado por la directora ejecutiva de Juntos, Orfelina Arpasi, quien destacó el papel de las madres expositoras y las animó a que se conviertan en modelos de su comunidad en la lucha contra la pobreza.

Juntos en Ayacucho

Actualmente, el programa Juntos cuenta con 30 831 hogares afiliados en los 123 distritos de las 11 provincias de Ayacucho. En la provincia de Cangallo existen 2845 hogares usuarios y en el distrito Chuschi, 684. En lo que va del 2025, más de 100 usuarias con emprendimientos han participado en capacitaciones que han fortalecido sus habilidades blandas y productivas a fin de que puedan generar mayores ingresos de manera autónoma y sostenible.

Sobre el programa Juntos

El programa Juntos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social promueve que las mujeres gestantes, niñas, niños y adolescentes de los hogares más pobres, con su participación y compromiso condicionado, accedan a la salud preventiva materno-infantil y a los servicios de escolaridad sin deserción.