Julián Álvarez quedó descartado para jugar por Atlético de Madrid ante Liverpool por lesión

Atlético de Madrid tendrá una parada brava en su debut en la Champions League ante Liverpool más allá de la ilusión que se respira en la capital española, pues el técnico Diego Simeone denota preocupación. Es que Julián Álvarez no viaja a Inglaterra y se pierde este cruce clave para arrancar con el pie derecho.

La “Araña” quedó desafectado de la nómina de convocados por una lesión en su rodilladerecha que arrastra desde el último fin de semana, cuando fue reemplazado en el entretiempo frente a Villarreal como local. Este problema, que los estudios confirmaron que se trata de una distensión leve, apareció en la jugada del primer gol “colchonero”, cuando giró para habilitar a Pablo Barrios en el 1-0 a los nueve minutos de la etapa inicial.

A pesar de la molestia en la articulación, el delantero argentino completó los 45 minutos iniciales antes de charlar con el Cholo en el vestuario y quedarse en el banco durante el complemento. Desde entonces trabajó de manera diferenciada, bajo la atenta mirada del cuerpo médico, que recomendó no arriesgarlo para el estreno europeo, por más que del otro lado estén los Reds y Julián sea la gran figura del Atlético.

La ausencia del ex-River no será la única. Thiago Almada tampoco estará disponible tras regresar lesionado de la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con la Selección Argentina. A esa lista se suman Johnny Cardoso, con un esguince de tobillo, Álex Baena y José María Giménez.