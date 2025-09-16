“Juanpi” Varillas debutó con triunfo en Challenger de Villa María-Argentina

El tenista peruano Juan Pablo Varillas se impuso al argentino Santiago de la Fuente por 7-6(5) y 6-3 en la primera ronda del Challenger de Villa María, que se juega en Argentina.

Varillas necesitó de poco más de dos horas para imponerse en sets corridos al argentino, que ocupa el puesto 683 del ranking ATP, mientras que el peruano actualmente se ubica en el lugar 324.

El peruano enfrentará en la segunda ronda del torneo al estadounidense Emilio Nava, quien derrotó al brasileño Daniel Dutra da Silva.