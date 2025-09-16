Gustavo Quinteros será el nuevo técnico de Independiente de Avellaneda

Gustavo Quinteros se convertirá en el próximo entrenador de Independientetras la salida de Julio Vaccari luego la derrota con Banfield y después de llegar a un acuerdo de palabra con el presidente Néstor Grindettien la reunión virtual que mantuvieron el lunes. Con ello, queda descartada cualquier intento de la FPFP de contactarlo para que asuma la Selección Peruana.

Según se pudo averiguar, el flamante DT firmará hasta diciembre de 2026, cuando culmina el mandato de la actual dirigencia, y debutaría en el clásico frente a Racing, en el Cilindro, el domingo 28 por la fecha 10 del Clausura.

El técnico de 60 años, quien fue campeón de la Liga Profesional 2024 con Vélez, asumirá el desafío tras estar sin trabajo desde abril de este año, después de un breve y fallido paso por Gremio de Brasil, donde solo dirigió 17 encuentros.

Será su primera experiencia en uno de los popularmente conocidos como grandes de Argentina, ya que antes de Vélez había dirigido solo una vez en el país: a San Martín de San Juan en la B Nacional en 2005. Quintero fue elegido por su estilo de juego, pero también la experiencia.

Por estas horas, se están cruzando papeles entre el representante del entrenador y los dirigentes del Rojo, pero lo más probable es que no llegue a estar presente este domingo desde las 14.30 en el Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini contra San Lorenzo, pese a que adelantó su regreso al país desde Miami, que se concretará entre hoy y mañana.

La idea es que ante el Ciclón esté el DT interino, Carlos Matheu, junto a Eduardo Tuzzio, quienes comenzaron a trabajar en el inicio de esta semana.