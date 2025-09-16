Facundo Buonanotte fue incluido en la lista de Chelsea para la Champions League

Justo en el día que arranca la fase de liga de la Champions League, el volante argentino Facundo Buonanotte recibió una grata noticia porque fue incluido por Chelsea a último momento para disputar la Champions League.

El reglamento indica que cada club participante debía presentar una nómina clase A, con los que estarán a disposición, y una clase B que sirva como posibles reemplazos ante lesiones o suspensiones. En principio, pese a que en septiembre llegó como refuerzo a préstamo por un año, el surgido en Rosario Central no había sido incluido en la lista principal.

Sin embargo, su lugar se abrió luego de la lesión de Darío Essugo, quien tuvo un problema muscular que lo obligó a pasar por el quirófano días atrás.La recuperación le demandará varias semanas y en su lugar estará Buonanotte.

El futbolista de 20 años con pasado en el Canalla, Brighton y Leicester, de esta forma, será el tercer argentino de The Blues en la competición porque ya estaban Enzo Fernández, emblema del equipo, y Alejandro Garnacho, quien también arribó al club en el último periodo de fichajes.

Buonanotte lleva solo un partido con la camiseta del conjunto londinense desde que arribó: jugó 45 minutos en el empate por 2-2 frente a Brentford el sábado pasado, por la cuarta jornada de la Premier League. Los de Enzo Maresca debutarán en la máxima competición continental este miércoles contra Bayern de Múnich.