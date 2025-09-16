Barcelona volverá a ser local en el estadio Johan Cruyff

El F.C. Barcelona confirmó que este domingo 21, que será local frente al Getafe por la Liga de España, jugará en el estadio Johan Cruyff, donde ya enfrentó al Valencia el pasado fin de semana.

«El FC Barcelona informa que el partido correspondiente a la jornada 5 de Liga, del domingo 21 de septiembre, a las 21.00 horas, frente al Getafe, se disputará en el Estadio Johan Cruyff», señaló el club catalán.

Además informó que por ahora se sigue trabajando de manera intensa para obtener los permisos necesarios para jugar en el estadio Spotify Camp Nou cuanto antes.