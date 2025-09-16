Arsenal debutó con triunfo de visita ante Athletic Club 2-0 en la Champions League

Athletic Club perdió de local hoy ante el Arsenal en el Estadio de San Mamés por 2-0, en la primera jornada de la fase liga de la Champions League, en un partido que se mantuvo igualado durante gran parte del mismo, pero en el que los ingleses, por mediación del brasileño Gabriel Martinelli y el francés Leandro Trossard, ambos entrados en el tramo final desde el banquillo, anotaron los goles triunfales para los “gunners”.

A los 72’ llegó el primer gol. Martinelli aprovechó su primera acción en el partido para adelantar al Arsenal. Un fallo en la presión de Vivian y Paredes permitieron el balón largo de Trossard para el ’11’ ‘gunner’ que, tras imponerse en el cuerpo a cuerpo a Gorosabel, batió a Unai Simón

Y a los 87’ esta vez, Martinelli, tras una gran jugada por banda izquierda sería el que asistiría, y Trossard, con un remate de zurda, el que mandaría el balón al fondo de la red a tres del final, decretando el 2-0 final.

ALINEACIONES:

ATHLETIC CLUB: Unai Simón; Gorosabel, Vivian, Paredes, Adama (Yuri.68’); Vesga (Rego.81’), Jauregizar; I. Williams, Sancet (Guruzeta.68’), Robert Navarro (Unai Gómez.61’), (Nico Serrano.81’); y Berenguer.

ARSENAL: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori (Hincapie.91’); Zubimendi, Rice, Merino; Madueke (Norgaard 91’), Gyokeres (Trossard ,65’) y Eze (Martinelli.71’).

ÁRBITRO: Donatas Rumsas (Lituania)