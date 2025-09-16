ANC-PJ: 79 postulaciones de las ODANC compiten en II concurso nacional de buenas prácticas «Carlos Ernesto Giusti Acuña-2025»

• Reconocimiento será para la mejor propuesta en acciones efectivas de prevención de inconducta funcional, calidad en la proyección de resoluciones disciplinarias y atención de calidad al ciudadano. También premiará la productividad.

La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial (ANC-PJ), bajo la jefatura de Roberto Palacios Bran, recibió un total de 79 postulaciones que participan en la segunda edición del concurso nacional “Buenas Prácticas y Productividad en Control Funcional – Premio Carlos Ernesto Giusti Acuña 2025”.

El certamen, dirigido a las Oficinas Descentralizadas de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) de todo el país, tiene como propósito reconocer y premiar la excelencia en la labor contralora, destacando la calidad, innovación y productividad de su gestión. Asimismo, busca visibilizar y difundir las buenas prácticas desarrolladas por estas oficinas, a fin de que puedan ser replicadas a nivel nacional.

En esta edición, 21 ODANC han presentado propuestas en tres categorías: a) Acciones efectivas de prevención de inconductas funcionales, b) Calidad en la proyección de resoluciones disciplinarias y c) Atención de calidad al ciudadano. En tanto, en la categoría d) Productividad del despacho contralor, participan todas las ODANC del país.

Desarrollo del concurso

Actualmente, el concurso se encuentra en la etapa de preselección, que culmina el 22 de septiembre. En esta fase, el Comité de Selección evaluará las postulaciones de las categorías A y C. De igual modo, el Comité de Revisión verificará las postulaciones de la categoría B.

Una vez concluido este proceso y subsanadas las observaciones -de ser el caso-, el Comité Organizador publicará la lista de concursantes habilitados. Posteriormente, el Jurado Calificador, seleccionará a las ODANC ganadoras de cada categoría.

En el caso de la categoría D (Productividad del despacho contralor), la Unidad de Investigación y Análisis emitirá el Ranking de Productividad al 30 de setiembre de 2025, documento que será remitido al Jurado Calificador para su deliberación final.

La ceremonia de reconocimiento y premiación al primer, segundo y tercer puesto por cada categoría, se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2025, fecha de clausura del III Pleno Nacional de Jueces de Control de la ANC-PJ.