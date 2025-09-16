América Estudios y el Colectivo PAS- País Seguro unen fuerzas para visibilizar la trata de personas vinculada a la minería ilegal

Este domingo, América estrena un nuevo capítulo de Solamente Milagros, titulado “Inocencia Perdida”, una historia inspirada en hechos reales que busca abrir los ojos del país frente a una problemática alarmante: la trata de personas ligada a la minería ilegal.

La producción es fruto de la colaboración entre América Estudios y el Colectivo PAS – País Seguro. Ambas instituciones unen esfuerzos para ofrecer contenido con propósito, apostando por producciones de primer nivel que no solo entretienen, sino que también sensibilizan y generan reflexión en la audiencia.

“Inocencia Perdida” narra la historia de Paulina, interpretada por la talentosa actriz Elisa Costa, una adolescente de 17 años que, en medio de la desesperación por la enfermedad de su madre, acepta una falsa oferta de trabajo. Engañada y llevada a un campamento clandestino en Arequipa, Paulina termina atrapada en un bar-prostíbulo, enfrentando la dura realidad de la trata de personas. Su fe en la Virgen de las Mercedes, la solidaridad de quienes aún conservan humanidad y un milagro inesperado, le devuelven la esperanza y la posibilidad de reunirse con su familia.

“Este capítulo refleja una de las caras más dolorosas de la minería ilegal: la vulnerabilidad de nuestros jóvenes y cómo son captados con engaños para luego vivir situaciones de explotación y sufrimiento. No podemos mirar hacia otro lado”, señalaron desde el Colectivo PAS – País Seguro.

El capítulo combina drama, denuncia social y contenido con propósito, recordando que detrás de cada operación de la minería ilegal hay vidas encadenadas y que la trata de personas no distingue edad, género, ni condición social.

Además, tras este estreno se presentarán dos episodios más: “Tierra de Nadie” y “Más Allá del Miedo”, que continuarán visibilizando la violencia y las graves consecuencias sociales derivadas de la minería ilegal.

Con estas producciones, América Estudios y el Colectivo PAS – País Seguro buscan no solo contar historias conmovedoras, sino también movilizar a la ciudadanía y exigir medidas más firmes frente a la minería ilegal y el grave impacto que esta genera en nuestra sociedad.

El capítulo “Inocencia Perdida” se estrena este domingo 21 a las 6:15 p. m. por América. Juntos podemos lograr un cambio, para más información visite: https://queremospas.pe.