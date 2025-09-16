ADT de Tarma le ganó como local al UTC de Cajamarca 3-1 en el arranque de la novena fecha del Clausura

Abriendo la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1, jugando de local en la ciudad de Tarma, ADT le ganó a UTC de Cajamarca por 3-1, resultado que mejora a los tarmeños en la tabla de posiciones, mientras el revés de los visitantes, los compromete más en el descenso en la tabla del Acumulado. El árbitro fue Víctor Cori.

Los goles del elenco celeste fueron anotados por el zaguero Gustavo Dulanto a los 3’, aumentó el ecuatoriano Joao Rojas a los 62’ y cerró la cuenta el uruguayo Mauro Da Luz a los 74’, aprovechando estos dos últimos tantos los vacíos que dejaba la defensa rival, en su afán de lograr el gol en arco de Eder Hermoza, que lo logró a los 89’ por acción del colombiano Jarlin Quintero.