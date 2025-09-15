Unversitario alcanzó triunfo valioso en Arequipa ante Melgar 2-1 y mantiene la punta del Clausura

CARLOS HIDALGO

Una victoria que podría ser decisiva en la obtención del Clausura y el Tricampeonato, logró ayer domingo Universitario de Deportes en su vista a FBC Melgar de Arequipa por 2-1, gracias a los goles de Jairo Concha y el paraguayo William Riveros, pese a que el cuadro rojinegro se adelantó con tanto del goleador Johnny Vidales. El partido se jugó en el Estadio Monumental de la UNSA, ante un buen marco de espectadores.

Todo empezó mejor para Melgar quien a los 8′ se puso en ventaja, cuando Bernardo Cuesta habilitó bien a Johnny Vidales que picó solo al área crema y tras eludir al arquero Britos mandó el balón a la red. Era el 1-0 en favor del local. La “U” reaccionó y a los 23′ logró el empate tras un buen quite de Concha a Arias y lanzó un potente derechazo al sector derecho de Cáceda para inflar las redes y poner el parcial 1-1.

La lesión de Anderson Santamaría en la etapa inicial preocupó en tienda crema, ingresan do César Inga en su lugar. En el complemento, Universitario no se resignó a buscar el triunfo el cual llegó a los 81′ cuando el ingresante Reyna lanzó un preciso centro al área arequipeña y elevándose el paraguayo Riveros aplicó un cabezazo para que el balón llegue a la red y darle la victoria a la “U”.

Casi al final del partido, fue expulsado Walter Tandazo en Melgar, por una falta fuerte a Horacio Calcaterra. El árbitro fue Joel Alarcón. Universitario es líder con 18 puntos.