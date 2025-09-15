Perú obtuvo la medalla de plata en el Surf City El Salvador ISA World Surfing Games

Con una destacada participación de la surfista nacional Arena Rodríguez, el equipo de Perú logró el subcampeonato en el Surf City El Salvador ISA World Surfing Games a nivel de equipos, siendo solo superada por Australia que se llevó el oro, y por delante de España que se llevó el bronce y Francia la de cobre.

Cabe indicar que Australia ya se había asegurado la medalla de oro y la presea de plata la peleaban Perú y España, pero finalmente el «Inkateam» avanzó en bloque en el certamen y se quedó con el segundo lugar. Además de Arena Rodríguez, también destacaron Sol Aguirre y Daniella Rosas en damas y Lucas Pérez del Solar, Alonso Correa y Lucca Mesinas en los hombres.

Resultados completos: Equipos: Oro: Australia (3935). Plata: Perú (3143).

Bronce: España (2943). Cobre: Francia (2743). Hombres: Oro: Dane Henry (AUS).

Plata: Kauli Vaast (FRA). Bronce: Morgan Cibilic (AUS). Cobre: Douglas Silva (BRA). Mujeres: Oro: Janire González-Etxabarri (ESP). Plata: Yolanda Hopkins (POR). Bronce: Sally Fitzgibbons (AUS). Cobre: Arena Rodríguez (PER).