DEPORTES

Perú obtuvo la medalla de plata en el Surf City El Salvador ISA World Surfing Games

Diario UNO - CH
Con una destacada participación de la surfista nacional Arena Rodríguez, el equipo de Perú logró el subcampeonato en el Surf City El Salvador ISA World Surfing Games a nivel de equipos, siendo solo superada por Australia que se llevó el oro, y por delante de España que se llevó el bronce y Francia la de cobre.

Cabe indicar que Australia ya se había asegurado la medalla de oro y la presea de plata la peleaban Perú y España, pero finalmente el «Inkateam» avanzó en bloque en el certamen y se quedó con el segundo lugar. Además de Arena Rodríguez, también destacaron Sol Aguirre y Daniella Rosas en damas y Lucas Pérez del Solar, Alonso Correa y Lucca Mesinas en los hombres.

Resultados completos: Equipos: Oro: Australia (3935). Plata: Perú  (3143).
Bronce: España (2943). Cobre: Francia (2743). Hombres: Oro: Dane Henry (AUS).
Plata: Kauli Vaast (FRA). Bronce: Morgan Cibilic (AUS). Cobre: Douglas Silva (BRA). Mujeres: Oro: Janire González-Etxabarri (ESP). Plata: Yolanda Hopkins (POR). Bronce: Sally Fitzgibbons (AUS). Cobre: Arena Rodríguez (PER).

