Martín Pérez-Guedes señaló que la «U» aún no ganó nada y van paso a paso al objetivo trazado

El mediocampista argentino Martín Pérez Guedes, de Universitario de Deportes, valoró el triunfo obtenido en Arequipa ante FBC Melgar por 2-1, y cuyo resultado coloca a los cremas como únicos líderes del Torneo Clausura de la Liga 1 con 18 puntos, por encima de Cusco F.C. y Deportivo Garcilaso con 16 unidades.

“No perdimos la calma. Estuvimos siempre concentrados, sabiendo que el partido iba a ser largo ante un rival duro, más aún en Arequipa. Felizmente pudimos darle vuelta al marcador”, remarcó Pérez-Guedes a su vuelta a Lima.

El jugador argentino nacionalizado peruano, destacó la importancia del resultado, pero señaló que aún queda mucho camino por recorrer. “Todavía falta bastante en el torneo, no hemos ganado nada, pero ganar a un rival como Melgar, que se hace fuerte en su casa, es importante”, agregó.

Por último, se refirió a las recientes declaraciones del defensa de Alianza Lima Carlos Zambrano, quien apuntó que mucho reclaman los de la vereda del frente por lo del Clásico, y que mejor se dediquen a jugar vóley. “Ese partido ya pasó para nosotros, estamos dedicados a jugar y a seguir enfocados porque queremos lograr el objetivo final”, concluyó Pérez Guedes.