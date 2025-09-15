Luca Modric anotó gol del triunfo del Milán ante Bolonia en el Calcio Italiano

El croata Luca Modric anotó el gol del triunfo del A.C. Milán sobre el Bolonia 1-0, en partido correspondiente a la fecha 3 de la Serie “A” del Calcio Italiano, desarrollado en el estadio Giuseppe Meazza. Los “rossoneros” debieron batallar mucho para doblegar a un tenaz oponente que vendió cara su derrota.

A los 61 minutos, Modric aprovechó un servicio de su compañero Saelemaekers, para mandar el balón a la red ante el jolgorio de los hinchas milaneses, quiénes confían en la experiencia del croata para pelear lugares de van guardia, tras venir del Real Madrid de España, por el cual jugó muchos años.

Otros Resultados: Roma 0 Torino 1; Atalanta 4 Lecce 1; Pisa 1 Udinese 2; Sassuolo 1 Lazio 0. Principales Posiciones: Napóles 9, Juventus 9, Udinese 7, Cremonese 6; A.C.Milán 6; Roma 6; Atalanta 5; Cagliari 4, Torino 4.