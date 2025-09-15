Liverpool es el único líder de la Premier League

Por la cuarta fecha de la Premier League, el Liverpool aprovechó el empate del sábado del Chelsea (2-2 con Brentford) para con su triunfo de ayer domingo ante el Burnley de visitante 1-0, quedar como único puntero con puntaje perfecto de 12 puntos producto de cuatro victorias.

El partido fue duro y muy trabado, ya que Burnley marcó bien a los jugadores claves del Liverpool, y solo por un error de un defensa local que cometió mano en el área a los 93 minutos, permitió a Mohamed Salah anotar el gol que significó los tres puntos.

En el Burnley no fue considerado para este cotejo el lateral peruano Oliver Sonne, quien no entrenó a la par de sus compañeros, tras retornar el miércoles de Lima, tras el cotejo de la Selección Peruana ante Paraguay por las eliminatorias sudamericanas.

En el otro partido jugado por la fecha cuatro de la Premie League, Manchester City se recuperó y goleó al Manchester United por 3-0, llegando a las seis unidades. Anotaron por el cuadro “ciudadano” Foden a los 18 y un doblete de Haaland a los 53 y 68 minutos.

Las principales ubicaciones de la Premier League son las siguientes: Liverpool 12; Arsenal 9, Tottenham 9; Bournemouth 9; Chelsea 8,