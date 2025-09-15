La Champions League 2025-2026 con nuevo formato se inicia mañana con seis partidos

La edición 71 de la Champions League, el torneo de clubes más prestigioso de Europa inicia con 36 equipos en la fase liga y partidos que prometen espectáculo desde el primer día que será mañana martes 16 de setiembre con seis partidos. El actual campeón París Saint Germain de Francia, tratará de retener su hegemonía en esta edición 2025-2026, aunque tendrá duros rivales quienes también buscarán la corona.

La fase liga tendrá a 36 aspirantes, cada uno con ocho partidos (cuatro de local y cuatro de visitante), de los cuales 24 de ellos seguirán adelante: Los ocho primeros avanzarán directamente a los octavos de final, mientras que los equipos entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto disputarán un repechaje a doble partido. Del puesto 25 hacia el 36, quedarán eliminados del torneo y de toda competición europea.

Para esta edición habrá una mayor cantidad de clubes ingleses, con seis que serán el Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea y Newcastle, más el Tottenham como campeón de la Europa League. Por su lado, España contará con cinco que son el F.C. Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Athletic Club y Villarreal, mientras Alemania con cuatro en la presencia del Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund y Eintracht Frankfurt. Los partidos de este martes serán los siguientes: 11:45 a.m. Bilbao: Athletic Club-Arsenal. 11:45 a.m. Eindhoven: PSV-Royale Unión SG. 2:00 p.m. Lisboa: Benfica-Qarabag. 2:00 p.m. Turín: Juventus-Borussia Dortmund. 2:00 p.m. Madrid: Real Madrid-Olympique Marsella. 2:00 p.m. Tottenham: Tottenham Hotspur-Villarreal