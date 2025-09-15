Ignacio Buse: «Siempre aspiro llegar a más, no me quiero poner un límite»

La primera raqueta peruana, Ignacio “Nacho” Buse, destacó de forma especial la actuación que tuvo la Selección ante Portugal en la Copa Davis, y confesó que aspira continuar evolucionando, resaltando que su ídolo es el serbio Novak Djokovic.

«El sentimiento de jugar por Perú es invaluable, felizmente pudimos sacar esta serie adelante y ahora tendremos otra tarea en febrero. para llevar al Perú al grupo Mundial de la Copa Davis», remarcó en conversación con la periodista Luccina Aparicio de Ovación.

El actual número 112 del ranking ATP, confesó: «Poco a poco he ido evolucionando, he ido teniendo mi propio proceso, aprendiendo mucho en el camino. Estoy muy contento de donde estoy hoy, pero sin un pensamiento conformista, siempre aspirando de llegar a más y trabajar mucho para eso. No me quiero poner un techo, espero llegar a mucho más».

Consultado sobre su modelo a seguir, Buse no dudó en afirmar: «Novak Djokovic, que además de ser un excelente tenista, como persona es un ejemplo, quiere lo mejor para el mundo y es un referente».

Por último, el tenista nacional de 21 años, envió un mensaje a la hinchada peruana: «Muchas gracias a todos por el apoyo, pido que traten de no juzgar si hay alguna derrota, a mí no me gusta perder. Hay que confiar en el proceso y ojalá podamos lograr el objetivo».