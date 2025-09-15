Dolor crónico de espalda: la importancia de una evaluación neurológica a tiempo

El dolor de espalda persistente es una de las consultas médicas más frecuentes en el norte del país. Aunque suele relacionarse con problemas musculares o posturales, cuando viene acompañado de hormigueo, pérdida de fuerza o entumecimiento, puede ser un signo de afecciones que requieren atención neurológica inmediata.

De acuerdo con Essalud, en la región Lambayeque se realizan cada año más de 300 cirugías neurológicas complejas, lo que evidencia la necesidad de contar con servicios altamente especializados en provincias, sin depender exclusivamente del traslado a Lima.

En este contexto, la Clínica AUNA Chiclayo se ha consolidado como centro de referencia en el norte del país, con capacidad para diagnosticar y tratar enfermedades complejas de columna y cerebro. El respaldo de un equipo de neurocirujanos de alto nivel y una infraestructura equipada con tecnología de última generación permiten atender casos de gran complejidad con seguridad y precisión.

Síntomas de alerta

Según la doctora Xenia Sánchez, directora médica de la Clínica AUNA Chiclayo, es fundamental reconocer las señales que requieren una evaluación neurológica:

Dolor de espalda que persiste por más de seis semanas.

Hormigueo, debilidad o entumecimiento en extremidades.

Pérdida de fuerza muscular o del control de esfínteres.

Antecedentes de traumatismos en la cabeza o columna.

“Una evaluación neurológica y estudios por imágenes realizados a tiempo pueden evitar complicaciones permanentes”, advirtió Sánchez.

Servicios de alta complejidad en AUNA Chiclayo

Además de su unidad de neurocirugía, la clínica cuenta con áreas de atención altamente demandadas en la región:

Maternidad : únicos en Lambayeque con salas personalizadas para parto humanizado. Atención 24/7 en partos y cesáreas con ginecólogos y pediatras.

: únicos en Lambayeque con salas personalizadas para parto humanizado. Atención 24/7 en partos y cesáreas con ginecólogos y pediatras. Traumatología : más de 420 cirugías realizadas en 2024 . Emergencias traumatológicas atendidas 24/7 por equipos multidisciplinarios.

: más de . Emergencias traumatológicas atendidas 24/7 por equipos multidisciplinarios. Cardiología: diagnóstico y tratamiento integral de hipertensión, infartos y otras afecciones, con tecnología avanzada y respuesta inmediata.

Con esta infraestructura y especialidades de alta complejidad, AUNA Chiclayo reafirma su compromiso con la salud del norte del país, acercando a la comunidad servicios médicos que antes solo estaban disponibles en Lima.