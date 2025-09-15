Diego Elías venció a egipcio Ibrahim y pasó a cuartos del CIB Egyptian Open

Demostrando gran autoridad en su juego, el squashista peruano Diego Elías, se clasificó a los cuartos de final del CIB Egyptian Open, torneo que se disputa en Egipto, tras imponerse con total claridad por 3-0 al local Youssef Ibrahim.

El denominado ‘Puma andino’ empleó 42 minutos, para vencer al egipcio, actual número 9 del ranking mundial, con parciales de 11-6, 11-5 y 11-1. En la ronda previa, Elías eliminó al inglés Nick Wall con un trabajado triunfo de 3-0 por 17-15, 11-9 y 11-6, mostrando solidez en los momentos claves.

Ahora, el squashista peruano, buscará su pase a las semifinales frente al inglés Jonah Bryant, número 28 del mundo, quien viene de superar al catarí Abdulla Mohd Al-Tamimi (22) por un contundente 3-0 con parciales de 11-5, 11-5 y 11-4.