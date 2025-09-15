Cusco F.C. derrotó a Sporting Cristal 3-2 y es uno de los escoltas de la «U»

Un partido que tuvo goles y un expulsado, fue el que protagonizaron en el Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco F.C. y Sporting Cristal que terminó con victoria de los primeros por 3-2, resultado que le permite ser uno de los escoltas del líder Universitario Los celestes terminaron con diez jugadores por expulsión del zaguero Miguel Araujo.

Anotaron por los “dorados” cusqueños, el argentino Facundo Callejo en dos ocasiones (28’ y 81’) y Da Silva (45’), mientras por los rimenses marcaron el uruguayo Leandro Sosa (2)’ e Irven Ávila (52’). El árbitro fue Julio Quiroz y con esta derrota Cristal se quedó en el cuarto lugar con 14 unidades.