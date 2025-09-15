Conoce el paso a paso para inscribirte al Examen Nacional de Preselección de Beca 18-2026

El proceso de inscripción es virtual y gratuito, y culminará el domingo 5 de octubre.

El examen se realizará el domingo 16 de noviembre. Este es el principal filtro para acceder a Beca 18, que brinda la oportunidad para estudiar una carrera profesional con todos los gastos cubiertos.

El proceso de inscripción para el Examen Nacional de Preselección (ENP) de Beca 18-2026 está en curso. Este es el principal filtro para acceder a la beca del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), del Ministerio de Educación, que permite estudiar una carrera profesional en universidades, institutos o escuelas superiores públicas o privadas del país con todos los gastos cubiertos por el Estado.

Beca 18 tiene 10 modalidades disponibles, cada una con requisitos específicos en cuanto a la edad y nivel de rendimiento académico. Estas son Ordinaria, Vraem, Huallaga, Protección, Fuerzas Armadas (FF. AA.) Comunidades Nativas Amazónicas (CNA), Pueblo Afroperuano (PA), Repared, Educación Intercultural Bilingüe (EIB) e Hijos de Docentes.

El registro al ENP inició el 8 de setiembre y culminará el domingo 5 de octubre a las 11:59 p. m. Si cumples con los requisitos y estás interesado en inscribirse en este proceso, que es virtual y gratuito, debes seguir los siguientes cinco pasos:

Crea tu cuenta. Ingresa a la página web www.pronabec.gob.pe/beca-18, dale clic a “Módulo de Inscripción” y luego a “Ingresa aquí”. Registra tus datos: DNI y dígito verificador, nombres, apellidos, fecha de nacimiento y ubigeo de nacimiento. Seguidamente, ingresa tu correo electrónico personal, crea una contraseña y confírmala. Se te enviará un mensaje al correo para verificar tu cuenta de acceso, donde debes dar clic en “activar cuenta”.

Inscripción. Ingresa a tu cuenta con tu DNI y contraseña. Verifica tus datos generales y completa tu información de contacto. Ten en cuenta que, no es necesario colocar la dirección del DNI, sino la que sea tu actual residencia, ya que según esta se te asignarán las opciones donde rendirás el Examen Nacional de Preselección.

Verifica los datos de tus padres. Y si eres menor de edad, registra al adulto que te representará durante el proceso de inscripción, el cual podrá ser tu padre, madre o un apoderado, o tutor legal, en caso estés en situación de orfandad. Se requiere sus nombres, número de DNI, celular y correo electrónico.

Completa toda la información requerida. Valida los datos de tu educación básica y excelencia académica. También debes elegir la modalidad a la que calificas, completar las preguntas de autoidentificación y responder la encuesta de Beca 18. Verifica si cumples alguna condición priorizable y carga los documentos obligatorios.

Finalmente, valida tu firma electrónica. Revisa los documentos y la declaración jurada contenida en la ficha de inscripción al ENP. Haz clic en “Validar y firmar”, en señal de conformidad. A continuación, se te enviará un código de firma electrónica en el correo y número celular registrado (tuyo o del adulto representante si eres menor de edad), ingresa el código y das clic en aceptar. Y listo, con ello habrás concluido el proceso de inscripción al Examen Nacional de Preselección de Beca 18 -2026.

Recuerda que el 4 de noviembre, el Pronabec publicará la lista de quienes cumplieron los requisitos y son aptos para rendir el ENP. Esta prueba se realizará el domingo 16 de noviembre de forma presencial y simultánea en todo el país.

Además, ya puedes descargar en formato digital los últimos exámenes nacionales de preselección y el libro Prepárate del Pronabec en el portal web “Las Fijas de Beca 18” (www.pronabec.gob.pe/las-fijas-beca-18/) para que refuerces tus conocimientos y estés listo para el ENP.

Ante consultas, se puede escribir al canal de Facebook del Pronabec, al WhatsApp 914 121 106, o llamar a la línea gratuita 0800 000 18 o central telefónica (01) 612 8230.

Revisa el VIDEO TUTORIAL de cómo inscribirte al ENP de Beca 18-2026: https://youtu.be/xwuvpsCQv-w?si=_QifF1jKraQl-9Uf