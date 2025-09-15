Cienciano goleó a Alianza Universidad en Huánuco 3-0 y pelea cupos internacionales

Jugando de visita en el Estadio Heraclio Tapia de la ciudad de Huánuco, Cienciano del Cusco goleó al local Alianza Universidad por 3-0, resultado que le permite avanzar no solo en la tabla del Clausura si no en el Acumulado, para buscar un cupo a torneos internacionales.

Los goles del “Papá” los anotaron Beto Da Silva a los 35, luego aumentó Cristian Neira a los 44 y en el complemento el colombiano José Valoyes a los 77 con golpe de cabeza estructuró la goleada cusqueña, Alianza Universidad no reeditó jornadas anteriores y sigue comprometido con el descenso en la tabla acumulada. El árbitro fue Jesús Cartagena.