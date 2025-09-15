Barcelona goleó al Valencia 6-0 y es escolta del Real Madrid en la Liga de España

Con su aplastante goleada que le aplicaron al Valencia por 6-0, el F.C. Barcelona quedó a solo dos puntos del líder Real Madrid (10-12), al jugarse la cuarta fecha de la Liga de España, con lo cual se vislumbra una vez más que los dos clubes más poderosos del balompié ibérico, lucharán por el título de la temporada 2025-2026.

Los goles del elenco azulgrana los anotaron Fermín López a los 29 y 56, el brasileño Raphinha a los 53 y 66, el polaco Robert Lewandowski a los 76 y 86, mostrando amplia superioridad en el juego a los valencianistas, que poco pudieron hacer por evitar una derrota tan holgada en su visita a Cataluña.

Otros Resultados: Celta 1 Girona 1; Osasuna 2 Rayo Vallecano 0; Levante 2 Real Betis 2. 0Principales Posiciones: Real Madrid 12; F.C. Barcelona 10; Atalanta 9; Getafe 9; Valencia 7, Espan yol 7.