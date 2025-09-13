Universitario y Cristal tienen cotejos complicados ante Melgar y Cusco F.C. de visitantes

Dos partidos más que atractivos se jugarán este domingo en Provincias por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga1. En el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa, FBC Melar recibirá al líder Universitario de Deportes desde las 3.00 p.m., mientras que Sporting Cristal deberá jugar en el estadio “Garcilaso de la Vega” ante el local Cusco F.C. desde las 5:30 p.m.

Los cremas irán decididos a traerse los puntos ante un elenco rojinegro que quiere hacerse fuerte en casa, dentro de un partido que tiene el atractivo del enfrentamiento entre dos ex técnicos que dirigieron a la Selección Peruana, casos de Jorge Fossati y Juan Reynoso respectivamente.

Con 15 puntos en la tabla de posiciones, Universitario sabe que de lograr un triunfo mantendrá la cima y dejará casi sin opción a su rival de hoy. Se anuncia que tanto Edison Flores como Alex Valera ya están aptos para jugar, tras recuperarse de sus lesiones que los marginaron de la Selección, Andy Polo si está en duda. Anderson Santamaría será nuevamente titular en la línea defensiva.

Melgar tratará de hacer respetar la localía, contando con Bernardo Cuesta como su carta de gol, luego de no tener al goleador Johnny Vidales por suspensión, Juan Reynoso ha estudiado uy bien a su rival, y confía en lograr su segundo triunfo en casa bajo su conducción. El árbitro será Joel Alarcón.

Port su parte, Sporting Cristal tiene un rival de sumo cuidado en Cusco F.C., pues ambos luchan por lograr el Clausura. Se jugará en la Capital Arqueológica de América, y Paulo Autuori manda a su mejor oncena para lograr la victoria. Los “Dorados” cusqueños también aspirar a la victoria y su técnico Miguel Rondelli confía en llevarse los tres puntos. El árbitro será Julio Quiroz.