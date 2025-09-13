Real Madrid es el único líder de la Liga de España al vencer a la Real Sociedad 2-1

Por la cuarta fecha de la Liga e España, Real Madrid se afianzo como líder solitario al vencer a domicilio a la Real Sociedad 2-1, y aprovechó la caída del Athletic Club en casa con Alavés 1-0, para sumar 12 puntos (cuatro triunfos), en un inicio más que excelente para los dirigidos por Xabi Alonso.

Los goles el cuadro merengue los anotaron e francés Kylian Mbappé a los 12’ y el turco Arda Güler a los 44’. El descuento de los locales lo anotó Mikel Oyarzabal a los 56’ de penal. El Madrid terminó con 10 jugadores, por la expulsión de Dean Huijsen a los 32’, y logró mantener la ventaja hasta el final, pese a los intentos de los “donostierras” por salvar un empate que no llegó.

Otros Resultados: Getafe 2 Real Oviedo 0; Atlético de Madrid 2 Villarreal 0;AthleticClub 0 Alavés 1. Partidos del Domingo: Celta-Girona; Levante-Real Betis; Osasuna-Rayo Vallecano; F.C. Barcelona-Valencia.