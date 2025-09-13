Poder Judicial dictó 9 meses de prisión para ex fiscal antidrogas por integrar la red criminal de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos

El Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra la ex fiscal superior antidrogas Flor de María Maita Luna, presuntamente por integrar una organización criminal que lideraba Vladimiro Montesinos y el ex mandatario Alberto Fujimori para controlar el Ministerio Público y el Poder Judicial.

La Primera Fiscalía Suprema Anticorrupción logró la adecuación del plazo de detención judicial a nueve meses de la ex fiscal superior antidrogas Flor de María Maita Luna, investigada por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo específico, en agravio del Estado.

De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, la ex magistrada Maita Luna habría integrado la organización criminal encabezada por Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y otros, durante la década de los noventa, y habría recibido 2500 soles mensuales del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) para beneficiar con acciones y disposiciones fiscales a la referida red criminal.

En la audiencia, la fiscal suprema provisional Carolina Delgado Manrique, de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, informó que requirió la detención judicial luego de que la investigada fuera capturada el 10 de septiembre último, tras ser declarada reo contumaz, desde hace más de 20 años que se encontraba prófuga de la justicia.