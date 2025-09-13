Perú clasificó a los Qualifiers de Copa Davis al vencer a Portugal 3-1 con punto decisivo de Ignacio Buse

Después de 18 años el Perú vuelve a clasificar a los Qualifiers de la Copa Davis, luego que el equipo nacional logró imponerse a su similar de Portugal por 3-1, otorgándole el punto decisivo la primera raqueta Ignacio “Nacho” Buse al vencer al lusitano Nuno Borges por 2 sets a 1, tras ceder el primer parcial. El público que llegó a las instalaciones del Lawn Tennis de la Exposición celebró a lo grande esta clasificación.

Buse pudo derrotar a Borges con parciales de 3-6, 6-3 y 6-2 en un tiempo total de 1 hora y 47 minutos de juego. En el primer set fue sorprendido por el mejor juego de Borges, pero en los siguiente sets sacó a relucir su excelente juego tenístico para darlo vuelta y darle la inmensa alegría al tenis peruano con esta clasificación.

Visiblemente emocionado, Buse declaró que ha sido alfo especial lograr darle esta alegría a la afición peruana, en un escenario muy familiar para él, pues los Hermanos Buse fueron los pioneros del Lawn Tennis y lograrlo en el mismo, tuvo una connotación especial.

A primera hora en los dobles, la pareja peruana integrada por el mismo Ignacio Buse en pareja con Juan Pablo Varillas, cayeron ante la dupla portuguesa integrada por Francisco Cabral y Nuno Borges por 2 sets a 0, parciales de 7-5 y 6-3.