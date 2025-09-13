Osinergmin fiscalizó la calidad y cantidad de combustible en grifos de Lima

De manera simultánea, Osinergmin fiscalizó diversos grifos en los distritos de Pueblo Libre, Breña, Miraflores, San Borja y San Isidro con el objetivo de garantizar que los usuarios reciban la cantidad exacta y la calidad adecuada de combustibles.

Estas acciones forman parte de las fiscalizaciones permanentes que el organismo regulador realiza a nivel nacional. De esta manera, Osinergmin protege al ciudadano cuidando su bolsillo con el despacho justo de combustible y asegurando su derecho a recibir productos de calidad.

Fiscalizadores de Osinergmin realizaron los controles de cantidad en 5 grifos. En un total de 47 mangueras controladas, se encontró 2 mangueras que incumplieron el control de cantidad por lo que se procedió a inmovilizar dichas mangueras.

Se utilizó un medidor volumétrico conocido como Serafín, debidamente calibrado, que mide con precisión la cantidad que se despacha por cada manguera.

Asimismo, se verificó la calidad del combustible en 2 grifos, analizando in situ el cumplimiento de parámetros técnicos relacionados al octanaje y etanol en gasoholes y el punto de inflamación y contenido de biodiesel en diésel. Como resultado todos los establecimientos controlados se encontraron dentro de especificación.

Además, se enviaron muestras al laboratorio para verificar el contenido de azufre permitido.

En lo que va del 2025, Osinergmin ha ejecutado fiscalizaciones de cantidad y calidad en más de 1600 grifos a nivel nacional, detectando incumplimientos en el 3% de los casos supervisados por cantidad y en el 0.9% por calidad. Como resultado, se han impuesto 110 sanciones.

Finalmente, Osinergmin recuerda a la ciudadanía que, si considera que un grifo le despacha menos combustible o de mala calidad, puede presentar su denuncia de manera gratuita llamando al 1840, disponible a nivel nacional.