Más deporte, más salud y mejor tránsito en San Luis

San Luis avanza con obras y deporte dicen los vecinos y razón no les falta. El municipio distrital inició la remodelación y mejoramiento de los principales escenarios deportivos, empezó los trabajos para la construcción de un centro de salud mental mientras que la Municipalidad de Lima anunció la construcción de dos by pass en las avenidas Canadá y Nicolás Arriola así como la remodelación de la Av. Circunvalación.

“Le estamos remodelando y cambiando el gras sintético en el polideportivo, acondicionando una nueva estructura, mejorando las gradas para el público. La piscina, que no era temperada ahora si lo será, está entrando en concurso público para que funcione todo el día”, dijo el alcalde de San Luis, Ricardo Pérez.

Agregó que con la FIFA, a través de la Federación de Fútbol del Perú, trabajan la donación de una cancha futbol 7 totalmente acondicionada que funcionará en el Complejo El Pino. “El deporte es salud y nos genera otro impacto social. Acuérdate de los problemas de pandillaje o consumo de drogas, estos espacios sirven también para que los jóvenes se reúnan y estén lejos de los vicios o malas costumbres”.

MEJOR TRANSPORTE

De otro lado, la municipalidad de Lima remodeló la Av. Circunvalación que incluye veredas, mejoras en ornato y señalización. En la Av. Canadá se construirá un by pass qué aliviará la congestión que por años hay allí y en la Av. Nicolás Arriola se construirá otro.

Sin duda que estas obras son importantes debido al caos vehicular que se vive en la Av. Canadá y el óvalo Arriola. “Estas obras tendrán un impacto importante en el distrito y todo Lima. La gente ya no perderá tanto tiempo en un vehículo. Es un ahorro de tiempo y dinero”, agregó Ricardo Pérez.

SALUD MENTAL. “Tenemos el primer centro de salud mental que se va a desarrollar con fondos de la DIRIS Lima centro. Hemos logrado que inviertan S/ 500 mil en la parte logística y de infraestructura y casi 1 millón de soles al año porque vienen con unos 31 profesionales de la salud. El centro estará ubicado en el cruce de la Av. Circunvalación con Manuel Bringolea.