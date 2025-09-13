Lionel Messi erró un penal en derrota de Inter Miami ante Charlotte 3-0 por la MLS

Inter Miami cayó 3 a 0 en su visita al Charlotte FC,por la 28° jornada de la MLS, gracias a un hat-trick de Idan Toklomaty. Fue una noche negra para las Garzas que, además de la goleada en contra, vieron como su capitán, Lionel Messi, fallaba un penal cuando el encuentro estaba empatado. Además, el argentino Tomás Avilés se fue expulsado en el segundo tiempo.

Con este resultado, los dirigidos por Javier Mascherano quedaron séptimos en la Conferencia Este con 46 puntos en 26 partidos disputados, a 11 de Philadelphia Union, que posee tres partidos más y lidera la tabla. Los locales, por su parte, llegaron a 53 y treparon hasta la tercera posición.