Juventus y Nápoles son los lideres de la Serie «A» del Calcio Italiano con triunfos ante Inter y Fiorentina

Al iniciarse la fecha 3 de la Serie “A” del Calcio Italiano, los elencos de Juventus de Turín y Nápoles se afirman como punteros, tras sus triunfos frente al Inter de Milán 4-3 de local y la Fiorentina 3-1 de visitante respectivamente. Ha sido una jornada de muchos goles marcándose en total 13 tantos, sumándose a ello el triunfo del Cagliari por 2-0 ante Parma.

En un partido más que emocionante, la “Juve” lo ganó en el final al Inter 4-3. Anotaron los locales Kelly (14’), Yildiz (38’), Khephren Thuram (83’) y Adzic (91’), mientras por los interistas descontaron Calhanoglu (30’ y 65’) y Marcus Thuram (76’). Mientras Nápoles resolvió temprano su triunfo ante la Fiorentina en Florencia, con goles de Kevin de Bruyne (6’ de penal), Hojlund (14’) y Beukema (51’), descontando Ranieri (79’).

Partidos del Domingo: Roma-Torino; Atalanta-Lecce; Pisa-Udinese; Sassuolo-Lazio; A.C. Milán-Bolonia. Principales Posiciones: Nápoles 9 Juventus 9; Cremonese 6; Roma 6; Udinese 4; Cagliari 4; Lazio 3; A.C. Milán 3; Como 3; Bolonia 3; Inter 3.