Garcilaso tumbó a Alianza Lima ganándole 4-3 en Matute y es el nuevo líder del Clausura

Dio el golpe. Deportivo Garcilaso del Cusco es el nuevo líder del Clausura (16 puntos), al ganarle a Alianza Lima en Matute 4-3, dejando con los crespos hechos a los íntimos que aspiraban a ganar y quedan relegados en este segundo torneo del año. Los celestes anotaron sus cuatro tantos en la etapa inicial, para luego defender la victoria y ahora se meten a la pelea por obtener el título.

Los 45’ iniciales tuvo de todo y seis goles. Alianza abrió la cuenta con tanto de penal de Hernán Barcos a los 6’, pero Garcilaso reaccionó y lo dio vuelta con los goles marcados por Juan Diego Lojas (21’), Pablo Erustes (32’), Kevin Sandoval (39’ de penal) y Ezequiel Naya (42’) para el 4-1, que lo aminoró Fernando Gaibor (44’) para los íntimos.

Para la etapa complementaria, Garcilaso se refugió en su campo, tratando de mantener la ventaja de dos goles ante un Alianza que buscaba acortar distancias, y tuvo un descuento más a los con un penal convertido por Sergio Peña, que en un segundo intento mando el balón al fondo, tras bloquear Zubczuk a medias. El 4-3 no se movió hasta el pitazo final de Diego Haro.

En otros partidos jugados hoy sábado, Sport Boys sigue de capa caída y cayó de local en el Estadio Miguel Grau del Callao ante Comerciantes Unidos 1-0, anotación de Matías Sen a los 67’. Mientras que en Sullana, Alianza Atlético perdió frente a Juan Pablo II por 1-0, tanto logrado por el uruguayo Emiliano Villar a los 22’.