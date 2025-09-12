Postula hasta el 15 de setiembre a Beca Tec para seguir gratis una carrera técnica de alta demanda laboral

Postula hasta el 15 de setiembre a Beca Tec para seguir gratis...

El concurso del Pronabec ofrece 235 programas de estudios elegibles, con sueldos por encima del mercado, y en sus tres niveles formativos: profesional técnico, técnico y auxiliar técnico.

Pueden postular peruanos de entre 17 y 39 años, que hayan culminado su secundaria y hayan ingresado a una institución de educación superior que participa en el concurso.

¡Aún tienes oportunidad de seguir una carrera técnica con Beca Tec! Hasta este lunes 15 de septiembre (23:59 horas), puedes postular al concurso del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) que te ofrece la oportunidad de estudiar una profesión de alta demanda laboral, con todos los gastos cubiertos por el Estado.

El registro al concurso es virtual y gratuito, a través de www.pronabec.gob.pe/beca-tec/ Para postular, debes tener entre 17 y 39 años, haber culminado la secundaria y haber ingresado a uno de los institutos elegibles por el concurso para iniciar estudios este año o en el 2026. A la fecha, se tiene un total de 121 instituciones de educación superior participantes en todas las regiones del país.

Aunque no son requisitos, si acreditas vivir en condición de pobreza o pobreza extrema, o haber tenido alto rendimiento académico en el colegio, obtendrás puntos adicionales durante tu postulación.

Asimismo, hay un total de 235 carreras técnicas elegibles. Estas se ofrecen en sus tres niveles formativos: profesional técnico, técnico y auxiliar técnico.

Entre ellas se encuentran Operaciones Mineras (Profesional Técnico), Asistencia administrativa (Profesional Técnico), Producción Agropecuaria (Profesional Técnico), Administración de Negocios Internacionales (Profesional Técnico), Enfermería Técnica (Profesional Técnico), Topografía y Geodesia (Técnico), Explotación de Minas (Técnico), Cuidados del niño y del adulto mayor (Auxiliar técnico), Asistente contable (Auxiliar Técnico) y Computación (Auxiliar Técnico).

La lista completa de instituciones, sedes y carreras elegibles se encuentra en la página oficial del concurso.

Lista de seleccionados se publicará el 13 de octubre

Tras la postulación a Beca Tec, que cierra este 15 de setiembre, se continuará con el proceso de subsanación y validación de los documentos de los postulantes. Y el 13 de octubre se dará a conocer a los seleccionados del concurso.

Ellos deberán aceptar la beca entre el 13 de octubre (a partir de las 14:00 horas) hasta el 20 de octubre. Solo de esa manera podrán recibir todos los beneficios que brinda el concurso. El 15 de octubre se publicará la lista oficial de becarios.

Beca Tec ofrece 300 becas integrales a los ganadores del concurso, es decir, les cubre todos los gastos académicos y no académicos, como la matrícula, pensiones, obtención del grado, título y/o equivalente, alimentación, movilidad, alojamiento, materiales de estudio y otros.

Para más información, escribe al canal de Facebook del Pronabec www.facebook.com/PRONABEC o al WhatsApp institucional 914 121 106, o llama a la línea gratuita 0800 000 18.