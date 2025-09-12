Perú logró cinco medallas en Sudamericano Mayores y Sub 23 de Esgrima en Medellín-Colombia

Logro importante. La Selección Peruana de Esgrima alcanzó un resultado histórico en el Campeonato Sudamericano Mayores y Sub 23 disputado en Medellín-Colombia, al conquistar cinco medallas (dos de oro y tres de bronce). El evento se realizó en el Coliseo de Combate Guillermo Gaviria y reunió a 377 deportistas de los países del Continente.

La gran figura fue la olímpica en París 2024 María Luisa Doig, quien se consagró campeona en la prueba de Espada Femenina Individual Senior. A su vez, Mariana Soriano brilló en la categoría Florete Femenino Sub 23, adjudicándose la otra presea dorada para el país.

Las medallas de bronce llegaron gracias a Valeria Chipoco, tercera en Florete Femenino Sub 23, además del equipo femenino de Espada Senior integrado por Doig, Ana Paula Álvarez, Alessia Massa y Fabiana Rojas. También subieron al podio los varones en Florete Masculino Senior por equipos, con Renzo Fukuda, Joaquín Espinoza e Isaac Ariza.