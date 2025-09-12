Midis acerca los servicios del Estado a la población de San Antonio de Huarochirí

Midis acerca los servicios del Estado a la población de San Antonio...

• Ministra Fanny Montellanos lideró Feria Multisectorial y verificó en visita domiciliaria que el servicio de Cuna Más se brinda de manera correcta y oportuna.

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Fanny Montellanos, inauguró la Feria Multisectorial de Inclusión y Oportunidades en el Complejo Deportivo El Palomar, anexo 22 del centro poblado Jicamarca (San Antonio de Huarochirí). En esta campaña, más de 500 vecinos accedieron a servicios de diversos sectores del Estado, entre ellos Salud, Educación, Mujer, Justicia, Producción, Agricultura, Transportes, Cultura y Vivienda.

“Estamos en San Antonio de Huarochirí porque queremos ver qué más podemos hacer por nuestros niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Recuerden que el Midis no trabaja solo: articulamos con otros sectores para que el paquete de servicios llegue a cada hogar”, afirmó la ministra.

La titular del Midis enfatizó que, por encargo de la presidenta Dina Boluarte, su gestión está centrada en las personas. “Trabajamos con sentido de urgencia, viendo caso por caso. Por eso esta ministra, con todo su equipo, baja a la cancha”, señaló.

La Feria contó con la participación de los programas sociales del Midis: Cuna Más, Juntos, Programa de Alimentación Escolar Comunitaria, Foncodes, Pensión 65 y Contigo.

La ministra estuvo acompañada por el alcalde de San Antonio de Huarochirí, Nick Aponte; la viceministra de Políticas y Evaluación Social, Sandra Manrique; el viceministro de Prestaciones Sociales, Julio Mendigure, y los directores ejecutivos de los programas sociales del sector.

Visita a familia usuaria de Cuna Más

Antes de la Feria, la ministra Montellanos visitó a la familia del pequeño Sebastián Gael, de 1 año y 9 meses, usuario del Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF) de Cuna Más en el asentamiento humano Rinconada Villa Sol.

Su madre, Vanessa Saavedra, destacó que gracias al programa su hijo cuenta con DNI, recibe suplementación con hierro, pasó el tamizaje oportuno y ha mejorado su desarrollo e interacción con otras personas.

“Lo valioso de Cuna Más es que va más allá de la atención: es una forma de vivir. Ya no esperamos que las familias vengan a buscarnos; somos nosotros quienes tocamos su puerta con mensajes y oportunidades”, expresó la ministra.

Dato:

• En San Antonio de Huarochirí, el Midis ha destinado más de S/50 millones a través de sus programas sociales, beneficiando a más de 19 300 ciudadanos y alcanzando a más de 1200 familias.