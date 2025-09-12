Los Chankas voltearon el partido a Sport Huancayo de visita ganando 2-1

Siguiendo con las sorpresas de hoy viernes, Deportivo Los Chankas de Andahuaylas logró una importante victoria de visitante al derrotar a Sport Huancayo por 2-1, tras ir perdiendo en el primer tiempo 1-0. El árbitro fue Jonathan Zamora y se desarrolló en el Estadio Huancayo de la “Incontrastable Ciudad”.

El “Rojo Matador” fue superior en la etapa inicial y logró la ventaja por acción de Jabier Sanguinetti a los 36’ , pero en el complemento en dos llegadas Los Chankas lo dio vuela con tantos de José Manzaneda (56’ de penal) y Adrián Quiroz (61’). Los andahuaylinos sumaron 35 puntos en el acumulado (noveno) y los huancaínos se quedaron en 38 (octavo).