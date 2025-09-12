Vuelven con mucha alegría y diversión para celebrar la gran fiesta de sus 30 años

Karina y Timoteo son parte de la infancia de varias generaciones de peruanos. Durante años, llenaron las pantallas de sonrisas, ocurrencias y momentos inolvidables, convirtiéndose en un referente de la televisión infantil. Hoy, tres décadas después, regresan con la misma energía para celebrar la gran fiesta de sus 30 años, esta vez en el Centro de Convenciones Surco, en el Parque de la Amistad, del 18 de setiembre al 12 de octubre del 2025. ‘Karina y Timoteo ¡Como en la tele! La fiesta continúa’ será un reencuentro lleno de juegos, música, bailes y la magia de revivir la televisión en vivo. Las entradas están a la venta en Joinnus y Yape.

“El espectáculo, apto para todos, ha sido concebido como una producción televisiva en directo, con musicales, coreografías, magia, comedia e invitados. El concepto de “Como en la tele” cobra vida en el escenario, generando una experiencia que mezcla la nostalgia con la alegría, recordando la época dorada en que las familias se reunían frente al televisor para disfrutar de la inocencia y la creatividad que Karina y Timoteo llevaban al hogar”, expresó Karina.

La fiesta continúa con más sorpresas que nunca: Pollito, Plumilla y Picoleta estarán presentes con sus ocurrencias, sacando carcajadas a chicos y grandes. Y, como invitado especial, el Profesor Otto llegará con su particular estilo a llevar al público a otro nivel de diversión, tal como lo hacía en los mejores momentos de la tele. La interacción con los asistentes será parte esencial del show, logrando que cada espectador se convierta en protagonista de esta gran celebración.

Serán dos horas intensas que prometen emoción, risas y mucho baile. Un viaje a la niñez, pero con la frescura de la actualidad, donde la magia de Karina y Timoteo renace para volver a conectar con quienes crecieron con ellos y, al mismo tiempo, conquistar a nuevas generaciones. Una cita que nadie debería perderse, porque más allá de la nostalgia, será una experiencia alegre y entrañable que quedará grabada en la memoria de todos.