Ignacio Buse logró el segundo punto para Perú al vencer a portugués Faria 2 sets a 0 en Copa Davis

La primera raqueta peruana Ignacio “Nacho” Buse (112 ATP), no tuvo problemas para imponerse claramente al portugués Jaime Faria (115 ATP) por 2 sets a 0 (parciales de 6-0 y 6-1 en un tiempo total de 1 hora y 09 minutos.

En el primer set “Nacho” Buse arrasó con Faria, al cual blanqueó en el marcador por 6-0 en apenas 33 minutos. En el segundo y definitivo set, el peruano mantuvo su supremacía, cediendo apenas dos games e imponerse por 6-2 en 37minutos y lograr el segundo punto a Perú. Gonzalo Bueno a primera hora logró el primer punto para Perú al imponser al portugues Nuno Norges por 2 sets a 1.

Para mañana sábado en que se define la serie, a primera hora se jugaran los dobles. Por Perú Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas enfrentarán a los lusos Francisco Cabral y Nuno Borges. Este punto será clave para ver quien saca diferencias.

Luego jugarán los dos últimos singles. A primera hora Ignacio Buse se enfrentará al luso Nuno Borges, y luego si es necesario para definir al ganador de la serie, se medirán Gonzalo Bueno ante Jaime Faria.