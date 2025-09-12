Gonzalo Bueno otorgó el primer punto a Perú sobre Portugal en la serie de Copa Davis

A primera hora el tenista peruano Gonzalo Bueno (209 ATP) derrotó al portugués Nuno Borges (52 ATP) por 2 sets a 1, con parciales de 3-6 (35 minutos), 6-2 (40 minutos) y 7-5 (1 hora 10 minutos) y con un total de 2 horas 25 minutos de juego, otorgarle a nuestro país el primer punto de la serie.

El partido efectuado en las instalaciones del Lawn Tennis de la Exposición que lució lleno, encontró en el primer set algo nervioso a Gonzalo Bueno que fue superado por el portugués Borges, que lo venció con un cómodo 6-3.

Sin embargo, en el segundo set, el peruano elevó su rendimiento y le jugó mejor a su rival, quebrándole el servicio dos veces, para lograr equilibrar la cuenta triunfando por un 6-2.

En el tercero y definitivo, tanto Bueno como Borges mantuvieron su servicio hasta el final, en el que el peruano pudo romperle el servicio al portugués para ganar por 7-5, ante la algarabía de la afición peruana y la emoción del tenista nacional que puso en ventaja a Perú 1-0 ante Portugal.