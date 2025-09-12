Equipo multidisciplinario del MINJUSDH realizó trabajo de campo en la isla El Frontón para continuar con el reconocimiento del terreno

Como parte de las acciones para el desarrollo de la idea de proyecto del penal en la isla El Frontón, un equipo multidisciplinario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) acudió a la zona, a fin de continuar el trabajo de campo para el reconocimiento del terreno.

Por indicación del ministro Juan José Santiváñez, el equipo institucional recorrió la zona e identificó plataformas para el funcionamiento de los ambientes del proyectado penal como son los pabellones, la circulación, entre otros; así como los servicios complementarios, entre ellos la planta desalinizadora de agua y el sistema fotovoltaico mediante paneles solares.

El grupo de trabajo, liderado por el viceministro de Justicia, Jesús Baldeón, registró las plataformas que podrían considerar la menor cantidad de movimiento de tierras posible y posteriormente analizará las áreas para que estén acorde con el funcionamiento del penal.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos continuará con estas visitas de trabajo a la isla como parte de las acciones que ejecuta para el desarrollo de esta idea de proyecto.