Dolor crónico de espalda: la importancia de una evaluación neurológica a tiempo

En Lambayeque se realizan más de 300 cirugías neurológicas complejas al año. AUNA Chiclayo acerca a la región servicios especializados en columna y cerebro con tecnología de última generación.

El dolor de espalda persistente es una de las consultas médicas más comunes en el norte del país. Cuando este síntoma se acompaña de hormigueo, pérdida de fuerza o entumecimiento, puede estar relacionado con condiciones que requieren atención especializada.

De acuerdo con Essalud, en la región Lambayeque se realizan cada año más de 300 cirugías neurológicas complejas, lo que refleja la importancia de contar con servicios especializados en provincias para atender estos casos sin necesidad de traslado a Lima.

En este contexto, la Clínica AUNA Chiclayo se ha consolidado como uno de los centros de referencia del norte del país, con capacidad para atender enfermedades complejas de cerebro y columna, gracias a su equipo de neurocirujanos y a una infraestructura equipada con tecnología de última generación.

En este sentido, Xenia Sánchez, directora médica de la clínica Auna Chiclayo advierte cuáles son los síntomas que no se deben pasar por alto:

Dolor de espalda que persiste por más de seis semanas.

Hormigueo, debilidad o entumecimiento en extremidades.

Pérdida de fuerza muscular o del control de esfínteres.

Antecedentes de traumatismos en la cabeza o columna.

“Una evaluación neurológica y estudios por imágenes realizados a tiempo pueden evitar complicaciones permanentes”, mencionó Sánchez, directora médica de la clínica Auna Chiclayo.

AUNA Chiclayo: servicios de alta complejidad

Además, de la unidad de neurocirugía, la clínica Auna Chiclayo cuenta con otras especialidades de alta demanda en la región:

Maternidad: únicos en la plaza con salas personalizadas para parto humanizado. Atención 24/7 de partos y cesáreas con ginecólogos y pediatras.

Traumatología: más de 420 cirugías realizadas en 2024. Emergencias traumatológicas atendidas 24/7 con equipos multidisciplinarios.

Cardiología: diagnóstico y tratamiento integral de hipertensión, infartos y más, con tecnología avanzada y respuesta inmediata.

“En AUNA creemos que el cuidado de la salud debe comenzar en cualquier etapa de la vida. Nuestro compromiso es acercar servicios de alta complejidad a más regiones del país”, concluyó Sánchez.

Según el Informe de Marcas 2025 de Arellano, AUNA ocupa actualmente el primer lugar en recordación en provincias, consolidándose como la red privada de salud más confiable fuera de Lima.