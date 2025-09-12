Corte Superior de Justicia de Lima y universidad San Marcos inician programa de inestigadores meritorios

Alumnos de diversas facultades efectuarán investigaciones en áreas jurisdiccionales y administrativas de la CSJL

En el marco del compromiso interinstitucional suscrito entre la Corte Superior de Justicia de Lima (CSJL) y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), se puso en marcha el Programa de Investigadores Meritorios que favorecerá a 53 alumnos de diversas facultades de esa casa de estudios.

Esta iniciativa se formaliza tras la suscripción de la Adenda N.° 001 del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, firmada el 11 de marzo de 2025 por ambas instituciones.

La rectora de la UNMSM, Dra. Jeri Gloria Ramón Ruffner, remitió la lista de estudiantes del programa a la Presidencia de la CSJ, dirigida por la Dra. Miluska Cano, que permitirá desarrollar investigaciones en las áreas jurisdiccionales y administrativas de la CSJL, contribuyendo a la mejora de la gestión institucional y la calidad del servicio de justicia.

Al respecto, la presidenta de la CSJL dijo que se formó una comisión presidida por la jueza superior titular María Sofía Vera Lazo (Especialidad Civil), integrada por magistrados superiores de distintas especialidades y funcionarios administrativos.

El plazo de investigación será de tres meses, renovable de acuerdo al rendimiento del alumno, quien elige libremente en qué zona jurisdiccional y administrativa realizará su trabajo de investigación.

La idea es que la mayor cantidad de estudiantes formen parte de este programa que reafirma el compromiso de la CSJL con la formación de nuevos talentos y el mejoramiento continuo de la administración de justicia en beneficio de la ciudadanía.