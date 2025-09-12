Corte de Cajamarca fortalece la implementación de la oralidad civil con visita de equipo técnico del Poder Judicial

La sede central de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca es escenario hoy viernes 12 de setiembre con la visita de monitoreo presencial del Equipo Técnico Institucional de Implementación de la Oralidad Civil (ETIIOC), con el objetivo de fortalecer el modelo de litigación oral en los órganos jurisdiccionales civiles.

El acto de apertura estuvo encabezado por el presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Ricardo Sáenz Pascual, quien dio la bienvenida al Dr. Ramiro Bustamante Zegarra, Consejero del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y presidente del ETIIOC, junto a su equipo de trabajo. También participaron magistrados del área civil, el gerente distrital, personal administrativo y el Equipo Técnico Distrital de Cajamarca.

Durante la jornada, se desarrollaron reuniones de trabajo sobre temas clave como:

Consolidado estadístico del módulo civil de litigación oral.

Uniformización de criterios jurisdiccionales y adopción de figuras procesales para agilizar los procesos.

Gestión administrativa del módulo civil, identificando desafíos y propuestas de mejora.

Asimismo, se procedió a la lectura de compromisos adoptados, resaltando la importancia de la coordinación permanente entre magistrados, personal administrativo y el ETIIOC. Posteriormente, las autoridades realizaron una visita protocolar al Módulo Corporativo Civil de Litigación Oral, que comprende los juzgados civiles especializados y de paz letrado de la sede de Cajamarca.

Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Cajamarca y el Poder Judicial del Perú continúan trabajando en la consolidación de la oralidad civil, orientada a una justicia más célere, eficiente y cercana a la ciudadanía.