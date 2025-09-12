Ayacucho F.C. logró triunfo clave ante UTC 1-0 de visita en Cajabamba

En la lucha de ambos por salir del descenso en el Acumulado, Ayacucho F.C. logró una victoria clave sobre UTC 1-0 de visitante en el Estadio Germán Contreras de Cajabamba, partido correspondiente a la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. El árbitro fue Robert Segura que expulsó a Joaquín Aguirre a los 85’ en el local.

La solitaria conquista del partido, la marcó Hideyoshi Arakaki a los 53’, quien de un remate fuerte en área rival, mandó el balón a la red, dejando sin opción al arquero Campos. Por más que los cajamarquinos intentaron al menos salvar un empate no lograron su objetivo. Ayacucho F.C. sumó 22 puntos en el Acumulado, dejando a UTC con solo 21 unidades.