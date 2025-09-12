Argentino Antonio Spinelli fue presentado como nuevo entrenador de la Selección Femenina de Fútbol

La Federación Peruana de Fútbol presentó este viernes al argentino Antonio Spinelli como nuevo director técnico de la selección femenina, con miras a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2027 en Brasil. Además, luego de la inesperada salida de la entrenadora brasileña Emily Lima.

Jean Ferrari director deportico de la FPF explicó que la elección de Spinelli busca sentar bases sólidas para el desarrollo del balompié femenino en el país: “Necesitamos crear un sistema para la selección absoluta, menores y de base, que permita nutrir a los equipos nacionales y también a los clubes”, aseguró.

Por su parte, Spinelli mostró gratitud y compromiso en sus primeras declaraciones como seleccionador: “Creo que hay que hacer un cambio drástico y no lo digo desde algo puntual, sino genérico. Tenemos que trabajar en las bases”, indicó el nuevo técnico visiblemente emocionado.